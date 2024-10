Coruche promove iguarias do concelho no Festival Nacional de Gastronomia

Coruche volta a marcar presença no Festival Nacional de Gastronomia (FNG) de Santarém, este ano com programação especial no dia 27 de Outubro.

O município leva a Santarém uma mostra representativa da sua tradição gastronómica, destacando especialidades como o arroz doce tradicional e o emblemático “Comer de Carne”, num evento que decorre na Casa do Campino, entre 17 e 27 de Outubro.

No domingo, os visitantes poderão participar em actividades de promoção turística, degustações e showcookings. Em destaque estará o arroz doce, confeccionado por Mafalda Cecílio, gerente da marca “Pão e Bolinhos d’Avó Joaquina”, que mantém a tradição de tempos de escassez, utilizando poucos ingredientes para criar uma sobremesa de textura única, com arroz carolino do Vale do Sorraia.

Entre as 16h00 e as 17h30, decorrerá uma sessão de showcooking onde, além do arroz doce, os visitantes poderão provar os “Pãezinhos do Montado” e saber mais sobre o evento enogastronómico “Comer de Carne”, prato tradicional das jornadas de trabalho nos campos do Sorraia.

O stand de Coruche contará com provas de vinhos provenientes de três quintas da região - Quinta da Arriça, Quinta de Santo André e Herdade dos Fidalgos - e, ao longo do dia, serão realizadas demonstrações ao vivo de iguarias confeccionadas com os ingredientes mais autênticos do concelho.

O Rancho Folclórico da Fajarda garantirá, entre as 15h30 e as 18h00, a animação cultural, trazendo a riqueza etnográfica que define a identidade de Coruche.

O FNG, que conta com a participação de mais de 50 municípios e 12 restaurantes representativos de várias regiões do país, terá também novidades como o Troféu Portugal 2024 e a gravação do programa “MasterChef”.