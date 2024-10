Cumpriu o sonho de jogar futebol e agora é treinador

Peniche, Tomar, Leiria, Covilhã, Coimbra e Caldas da Rainha foram algumas das cidades onde Mário Ruas viveu até aos 10 anos. O pai era jogador de futebol profissional e a mãe jogava basquetebol, o que levou a constantes mudanças de casa, escola e amigos. Acabou por se habituar e quando o pai começou a jogar na União Desportiva de Santarém (UDS) levou a família atrás.

Desde criança que o sonho era ser jogador de futebol profissional e sempre contou com o apoio dos pais. Iniciou a formação na UDS e ainda jogou uma época no plantel sénior mas depois diz que se fez à vida. Jogou no Alcanenense, em “O Elvas”, no Clube Oriental de Lisboa, Pombal, Barreirense e Naval 1º Maio. Terminou o 12º ano e conciliou os estudos com o futebol.