Detido em Azambuja por posse de arma proibida

Um homem de 21 anos foi detido esta sexta-feira, 25 de Outubro, por posse de arma proibida, no concelho de Azambuja, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR), acrescentando que foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.

A Guarda explica que, no âmbito de uma acção de fiscalização rodoviária, os militares abordaram um condutor de um veículo que manifestou um comportamento suspeito, tendo depois verificado que o mesmo se encontrava na posse de uma arma proibida- um bastão extensível- motivo que levou à sua detenção e à apreensão da arma.

A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem, sem se encontrar autorizado, detiver, transportar, guardar, comprar ou adquirir qualquer arma elencada no n.º 1 do Artigo 86.º do mesmo diploma, encontra-se a incorrer no crime de posse de arma proibida.