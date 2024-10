Médicos de proximidade: uma vida dedicada à medicina e a Alcanena

Premiados com o Galardão Carreira, Tiago Gaspar e João Batista contam a sua vida ligada à medicina e a proximidade que têm com a comunidade. Ainda vão ao domicílio e dizem que o mais gratificante é o carinho que recebem dos utentes.

Dedicaram as suas vidas a ajudar os que mais precisavam e agora foram reconhecidos pelo seu mérito, trabalho e dedicação à população de Alcanena. Tiago Gaspar e João Paulo Batista são dois médicos de família que foram homenageados com o galardão Carreira atribuído na cerimónia “Regenerar Alcanena 2024”. Após a homenagem, O MIRANTE falou com os dois clínicos sobre o caminho que fez deles dois médicos de excelência e, sobretudo, muito acarinhados pela população local.