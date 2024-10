Médio Tejo marca presença no primeiro Summit Turismo Centro de Portugal

A primeira edição do Summit Turismo Centro de Portugal teve lugar no passado dia 16 de Outubro, no concelho da Sertã, e contou com a presença de 22 entidades com o objectivo de reflectir sobre o futuro do Turismo na região. Na sessão foi dada a oportunidade aos vários participantes de analisarem e definirem estratégias conjuntas de articulação. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo esteve representada pelo seu presidente, Manuel Jorge Valamatos, bem como pelo primeiro secretário executivo, Miguel Pombeiro, e pelo secretário intermunicipal, Jorge Simões.

Coube ao anfitrião, presidente do município da Sertã, Carlos Miranda, dar as boas vindas a todos os presentes. Ainda na sessão de abertura estiveram presentes Jorge Brandão, vogal executivo do Programa Regional do Centro 2030 e Raúl Almeida, presidente da Turismo Centro de Portugal. Participaram durante todo o dia as Comunidades Intermunicipais, PROVEREs e Programas de Revitalização onde puderam apresentar os seus projectos, num total de 19 planos de acção, através dos respectivos presidentes, secretários executivos e coordenadores.

Coube a Jorge Simões efectuar um enquadramento sobre os Produtos Turísticos Intermunicipais da região, os trabalhos em curso relativos ao novo plano de acção e articulação entre os diversos programas e instrumentos de apoio disponíveis. A sessão de encerramento, contou com a presença da presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, e do presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade.