Morreu o mestre das massagens e fisioterapia Eliseu Simões

O massagista, fisioterapeuta e osteopata de Almeirim, Eliseu Simões, faleceu esta sexta-feira, 25 de Outubro, vítima de cancro contra o qual lutava há algum tempo, tendo estado sempre a trabalhar até aos últimos momentos. Tratado por “doutor” por muitos, sobretudo desportistas dos clubes por onde passou como massagista, como a União de Almeirim ou o Hóquei Clube “Os Tigres”. Eliseu Simões tinha 69 anos. As cerimónias fúnebres decorrem este sábado, dia 26, a partir das 16h30, na capela do cemitério de Almeirim.

Eliseu Simões nasceu em Almeirim e começou a trabalhar aos 14 anos como ajudante de farmácia e foi convidado para ser massagista do União Futebol Clube de Almeirim por Rogério Soares, enfermeiro e massagista do clube. Experimentou massajar uns jogadores e no fim-de-semana seguinte foi convocado para dar assistência ao jogo do clube onde esteve duas décadas.

Além de massagista, Eliseu Simões era também osteopata, homeopata, reflexologista, fitioterapeuta e praticante de reiki, uma terapia baseada na canalização da energia com o objectivo de restabelecer o equilíbrio entre corpo e mente. Na época em que cumpriu o serviço militar, aos 21 anos, trabalhou ainda na área das análises clínicas. O terapeuta apostou na formação nestas áreas pela necessidade de alargar conhecimentos.

Durante vários anos Eliseu Simões conciliou o trabalho no União de Almeirim, com o emprego na farmácia e na sua clínica. Apostou na formação e fez um estágio de três meses no Sporting Clube de Portugal, seguindo-se a equipa de “Os Belenenses”, onde trabalhou cerca de três anos. Eliseu Simões tinha um espaço de trabalho na urbanização Vila das Taipas, em Almeirim, onde efectuava massagens de recuperação, relaxantes e desportiva.

Num artigo de O MIRANTE, Eliseu dizia que alguns médicos encaminham os pacientes para a sua clínica. Eliseu Simões dizia que a sua profissão é cansativa e desgastante, mas fazia o que gostava e já com bastantes dificuldades pela doença ainda atendia alguns pacientes. Segundo costumava dizer, a maioria dos problemas que surgem no corpo devem-se à má alimentação e falta de exercício físico, mas reconhecia que contra ele falava porque não seguia uma alimentação correcta.