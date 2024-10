Prisão preventiva por crimes de furto e roubo no Entroncamento

A PSP do Entroncamento deteve um homem, de 26 anos, no dia 17 de Outubro, através do cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito e de busca e apreensão. A detenção foi o culminar de uma investigação que durava há cerca de três meses na Esquadra do Entroncamento, pela prática reiterada de pelo menos 20 furtos e roubos na cidade do Entroncamento. O detido foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, tendo recolhido aos quartos de detenção. Foi presente à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.