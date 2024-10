Aeródromo Municipal de Santarém recebe simulacro de acidente aéreo

O Aeródromo Municipal Cosme Pedrógão, em Santarém, vai ser palco na manhã de segunda-feira, 28 de Outubro, de um simulacro de emergência no âmbito do Plano de Emergência desse equipamento.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Aeródromo Municipal Cosme Pedrógão, em Santarém, vai ser palco na manhã de segunda-feira, 28 de Outubro, de um simulacro de emergência no âmbito do Plano de Emergência desse equipamento. O exercício vai envolver várias entidades, no apoio a um cenário simulado de acidente aéreo e tem como objectivo avaliar a eficácia dos meios internos e externos na resposta à emergência, visando o salvamento de vidas.

A acção vai decorrer na área operacional do aeródromo e visa testar os meios de socorro, numa situação de emergência, envolvendo duas aeronaves. A Câmara de Santarém informa que este tipo de exercício é obrigatório para a manutenção do Certificado de Aeródromo, com periodicidade mínima de dois anos, sob supervisão da Autoridade Nacional da Aviação Civil - ANAC.

Para além dos serviços internos do aeródromo, estarão envolvidas forças de segurança, serviços de emergência e diversas entidades externas da Protecção Civil, incluindo corpos de bombeiros, serviços de saúde pública e autoridades civis e militares, de modo a garantir uma resolução célere e eficaz face à dimensão do incidente simulado.