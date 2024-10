Câmara de Alenquer e Junta do Carregado não se entendem sobre limpeza das ilhas ecológicas

A Câmara de Alenquer considera que é da responsabilidade da União de Freguesias de Carregado e Cadafais limpar o espaço exterior das ilhas ecológicas e recolher o lixo depositado fora dos contentores. A resposta foi mal recebida pelos eleitos da assembleia de freguesia, incluindo o executivo socialista, que diz não ter competência para recolher resíduos sólidos urbanos.

De acordo com as explicações dadas, mais uma vez, pelo presidente da junta, José Martins, é responsabilidade da união de freguesias limpar as baias dos contentores e lavar o chão. No entanto, os sacos com lixo têm de ser recolhidos pela empresa que faz a recolha e que é paga pelo município. “O presidente da câmara foi enganado para afirmar isso ou então disse de propósito. Não sei. Já tive discussões acesas com o vereador com o pelouro, porque a junta recebe dinheiro para fazer a limpeza urbana e não recolha de resíduos sólidos urbanos. Se a empresa não está a recolher o lixo, Pedro Folgado tem de rever o contrato com a EcoAmbiente”, afirmou autarca do Carregado.

Em Assembleia de Freguesia de Carregado e Cadafais os eleitos da oposição defenderam a posição do presidente da junta. A eleita pelo CDS-PP, Glória Alves da Costa, disse mesmo que qualquer dia a câmara quer que o presidente de junta ande nas ruas a fechar as tampas das ilhas ecológicas e contentores.

Tal como O MIRANTE noticiou, os problemas de higiene urbana acentuaram-se no Carregado. A freguesia registou um acentuado aumento demográfico e as reclamações de lixo fora dos contentores e sacos de lixo mandados pela janela são recorrentes. A população lamenta a falta de civismo de alguns e os autarcas locais querem mais sensibilização e fiscalização apertada.