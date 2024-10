Guardiões do Almonda retiram tonelada e meia de lixo do rio

Guardiões do Almonda retiraram desde o início do projecto tonelada e meia de resíduos do rio. Vereador do Ambiente na Câmara de Torres Novas lamenta que as acções de limpeza contrastem com o fenómeno de poluição ocorrido em Agosto e para o qual ainda não há responsáveis identificados.

Os Guardiões do Rio Almonda, juntamente com outros voluntários e funcionários municipais de Torres Novas, retiraram aproximadamente tonelada e meia de resíduos do rio desde que o projecto iniciou, há cerca de um ano. A informação é adiantada a O MIRANTE pelo vereador da Câmara de Torres Novas com o pelouro do Ambiente, João Trindade, que acrescenta que nestas acções têm encontrado vários tipos de resíduos, como “garrafas, plásticos, pneus, tecidos, ferros e até um banco de uma carrinha”.

“Temos actualmente oito voluntários neste projecto mas temos expectativa de aumentar brevemente este número”, refere o vereador socialista, destacando que é preciso “continuar a sensibilizar a população para a preservação e conservação do rio, evitando a deposição de resíduos e descarga de águas residuais”.

Além destas acções de limpeza, sublinha, o município tem apostado na reabilitação e conservação das margens do rio, sendo disso exemplo “o corredor ecológico, a intervenção no açude real e, mais recentemente, junto às piscinas” e na monitorização do rio com a “instalação de sensores de medição em contínuo”.

Acções de limpeza contrastam com episódios de poluição

Questionado sobre as notícias que dão conta de descargas poluentes no rio Almonda, a mais grave ocorrida em Agosto deste ano, o responsável pelo Ambiente na Câmara de Torres Novas afirma estar muito preocupado, salientando que o município continua com “o processo de identificação de pontos de descarga de águas residuais, sempre em articulação com a Águas do Ribatejo e Agência Portuguesa do Ambiente com vista a melhorar a qualidade da água”.

“Há um contraste infeliz e inusitado entre os vários projectos e acções que temos realizado com o fenómeno de poluição e mortandade que ocorreu em Agosto”, afirma ao nosso jornal, adiantando que “o município ainda não tem conhecimento do resultado das análises efectuadas pela Brigada do Ambiente da Polícia”, embora já tenham sido solicitadas ao Tribunal de Torres Novas.