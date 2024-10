Moradores de São Domingos queixam-se do ruído da Rua O e do estacionamento de camiões

O ruído causado pelo trânsito na circular urbana D. Luís (mais conhecida por Rua O) perturba o descanso de alguns moradores do bairro de São Domingos, em Santarém, e alguns residentes queixam-se também do estacionamento de camiões frigoríficos em arruamentos dessa urbanização e do barulho que produzem, nomeadamente durante a madrugada.

Essas queixas foram deixadas em reunião de câmara por um morador, Nuno Alves Ferreira, que foi presidente da Junta de Freguesia de São Nicolau, extinta em 2013. “Só quem não vive naquele bairro é que não sente o desconforto do ruído provocado pelo trânsito, nomeadamente por veículos pesados”, desabafou, dizendo que é tempo de se tomarem medidas, como a colocação das reivindicadas barreiras acústicas, para que quem ali investiu na compra de habitação possa ter qualidade de vida.

Na resposta, o novo presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), revelou que três dias depois de iniciar funções reuniu com o ministro das Infraestruturas e um dos assuntos foi o da Rua O, já que esse troço é da responsabilidade da empresa estatal Infraestruturas de Portugal. “Falei da necessidade de dar conforto a quem mora no bairro de São Domingos e aquilo que me foi informado, e que já pedi para se dar celeridade, é que os nossos serviços desenvolvam um procedimento para ser elaborado um relatório de ruído”, informou. O autarca deixou o seu compromisso e do executivo de dar celeridade ao processo de contratação desse estudo e relatório de ruído. “A IP está totalmente disponível para avançar com esse investimento que tem que ser o mais urgente possível”, afirmou.

A questão do estacionamento de camiões na urbanização de São Domingos, e noutros pontos da cidade, também está no radar da autarquia, com João Leite a recordar que já foi deliberado há tempos a proibição de estacionamento de camiões em várias artérias de São Domingos. Mas o autarca diz que o município quer ir mais além, tendo como ideia criar uma zona para estacionamento de camiões durante a noite num terreno em terra batida, propriedade do município, localizado junto à escola profissional na zona industrial de Santarém. “Temos como objectivo criar condições para poder ser usado durante a noite como parque para camiões e que durante o dia possa continuar a dar o apoio a alunos e formandos da escola profissional. Na certeza de que quando esse espaço tiver condições, vamos proibir estacionamento de camiões nas restantes zonas habitacionais”, afirmou.