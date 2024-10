Requalificação do espaço público em São Domingos na agenda da Câmara de Santarém

A Câmara de Santarém está a preparar uma intervenção de requalificação no espaço público no populoso bairro de São Domingos, a incidir em várias zonas e dividida por duas fases. O projecto de revitalização urbana foi apresentado no início da última reunião do executivo camarário pelo presidente do município, João Leite, e pelo arquitecto Pedro Gouveia, director do Departamento Técnico e Gestão Territorial do município.

A primeira fase, com projecto de execução já concluído, orçado em 396.552€, corresponde a zonas inacabadas de um loteamento que necessitam de conclusão, tais como pavimentos viários e pedonais, arborização, escadas de acesso, guardas de protecção e corrimões novos e em falta, bem como delimitação através de vedação com o objetivo de garantir a segurança de pessoas e bens. As intervenções de requalificação terão início durante o primeiro semestre de 2025.

O projecto perspectiva também, numa segunda fase, intervenções na Rua e Largo Gonçalo Mendes da Maia, com rebaixamento dos atravessamentos, reformulação de pavimentos, reorganização de estacionamento e promoção de circulação pedonal acessível. É intenção do executivo qualificar os percursos pedonais em São Domingos, de modo a formarem um sistema homogéneo, inclusivo e articulado, criando uma nova dinâmica de valorização e revitalização do bairro, com vista à promoção das condições adequadas aos peões para que possam circular em segurança. O projecto ainda se encontra em elaboração e inclui a restante área para requalificar nomeadamente um troço da Avenida Nossa Senhora de Fátima, Rua D. Nuno Álvares Pereira, troço da Rua Comendador Ladislau Teles Botas, troço da Avenida Marquês de Pombal e inclui intervenções específicas de pavimentação e implementação de passagens de peões, lê-se no documento.

“Aquilo que queremos fazer em duas fases, em São Domingos, é revitalizar aquela zona urbana, de forma a criar condições de acessibilidade, tornar o espaço público mais uniforme, para que possa ser vivido com conforto e dignidade pela nossa população”, referiu o presidente da Câmara de Santarém, João Leite.