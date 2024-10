Requalificação urbana no centro de Ourém vai custar 1,5 milhões

A empreitada de requalificação das Ruas Gregório Correia e de Castela, bem como a ligação à Rua Dr. Armando Henriques Reis Vieira, em Ourém, foi adjudicada pela Câmara de Ourém à empresa Nov Pro Construções, S.A., pelo valor de 1.585.332€, mais IVA. O prazo de execução previsto é de 365 dias. O projecto visa criar uma nova ligação nascente-poente na cidade.

A empreitada pretende dotar as ruas em causa de condições de conforto e de segurança no que respeita às circulações rodoviária e pedonal, completar ou renovar as redes de infraestruturas do subsolo e, no caso do arruamento a criar, ligar duas vias paralelas que em continuação com a Rua da Olaria permitirão a ligação norte-sul na cidade de Ourém.