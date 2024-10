Abrantes estabelece parceria com a Ordem dos Arquitectos

O executivo municipal de Abrantes aprovou, na reunião de 15 de Outubro, a celebração de um protocolo de cooperação entre o município e a Ordem dos Arquitectos – Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo (SRLVT), tendo em vista parcerias nas áreas de cultura, exercício da profissão de arquitecto, formação e encomenda pública de projectos e estudos no domínio da arquitectura. A proposta foi aprovada por maioria, com o voto contra do vereador do movimento ALTERNATIVAcom, Vasco Damas, e os votos favoráveis dos eleitos do PS e PSD.

Na vertente da cultura, as duas entidades comprometem-se a definir, anualmente, um programa de iniciativas conjuntas na área da divulgação do património edificado e da sensibilização dos cidadãos para a arquitectura e o território, nomeadamente, a realização de exposições, seminários e reuniões temáticas com arquitectos. Em relação ao exercício da profissão de arquitecto, o município e a Ordem dos Arquitectos vão colaborar no sentido de fomentar a partilha de conhecimento e proporcionar melhores condições para o exercício da profissão dos arquitectos que desenvolvem o seu trabalho na região.

Quanto à formação, o objectivo é promover acções de formação, desenvolvidas “à medida”, mediante pedido específico por parte do município, dirigidas aos seus colaboradores, nas quais a Ordem dos Arquitectos é a entidade formadora certificada. Quanto ao ponto protocolado sobre encomenda pública de projectos e estudos no domínio da arquitectura, o município considera a SRLVT uma parceira privilegiada na preparação de procedimentos públicos para a aquisição de serviços de concepção e elaboração de estudos e projectos no domínio da arquitectura a lançar pelo município.

Segundo o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, a assinatura do protocolo vai decorrer no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA), no dia 26 de Outubro, data em que estarão em Abrantes meia centena de arquitectos, de vários pontos do país, que irão visitar o Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida e o MIAA.