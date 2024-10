Carros abandonados motivam centenas de queixas

Maioria dos moradores desconhece que pode pedir ao município para as remover sem custos. Problema dos carros abandonados é transversal a toda a região.

A elevada burocracia e as exigências envolvendo os processos legais e administrativos necessários para remover viaturas abandonadas no espaço público impedem que os processos sejam mais céleres e, por isso, os carros abandonados continuam a ser um problema por toda a região. A maioria dos proprietários continua a desconhecer que pode pedir na maioria dos municípios, sem custos, que a câmara da sua área de residência remova um automóvel da via pública do qual pretende abdicar. Basta para isso subscrever uma declaração de entrega que permite que a viatura possa ser removida do espaço público sem a longa tramitação legal que tem de ser cumprida.

É nas grandes cidades que o problema ganha maiores proporções devido à escassez de lugares de estacionamento, sobretudo no concelho de Vila Franca de Xira e nas cidades da Póvoa de Santa Iria, Alverca e nas vilas do Forte da Casa, Vialonga e Vila Franca de Xira. Neste município nos últimos 20 meses, o município removeu coercivamente da via pública, especialmente das cidades, 324 automóveis que estavam ao abandono para os enviar para abate em centros autorizados.

No ano anterior o município de VFX havia contabilizado a remoção de 240 automóveis abandonados, de um total de 1.066 participações da comunidade dando nota da existência de veículos abandonados no espaço público. E só nos primeiros oito meses deste ano Vila Franca de Xira já rebocou 84 automóveis que estavam em presumível estado de abandono, com sinais de deterioração exterior, falta de seguro e inspecção periódica. Só nestes primeiros oito meses do ano chegaram aos serviços municipais 623 participações de moradores dando nota de veículos supostamente ao abandono.

Queixas também em Santarém

O problema é transversal a toda a região e ainda em Junho a proliferação de carros abandonados no espaço público em Santarém voltou a gerar queixas e críticas da comunidade e dos autarcas. O assunto tem sido falado nas sessões da Assembleia Municipal de Santarém, nomeadamente pelo presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte (PS), que tem pedido soluções à câmara municipal. Segundo o autarca, o último levantamento feito pela autarquia dava conta da existência de pelo menos 70 veículos abandonados em Santarém que roubavam lugares de estacionamento.

No final de Novembro de 2023 o assunto já tinha sido abordado por O MIRANTE, tendo na altura a PSP de Santarém informado que até Outubro do ano anterior tinham sido rebocados 37 automóveis abandonados na via pública para o interior do parque de viaturas da sede do Comando Distrital de Santarém. Um número superior ao total do ano de 2022 que foi de 35 veículos. A Polícia de Segurança Pública informava ainda que foi registada no ano passado a saída do parque de outras 50 viaturas, entregues aos legítimos proprietários ou para centro de abate de viaturas em fim de vida, enquanto em 2022 foram 35.

Em Abril deste ano, no concelho de Benavente, o município também removeu 14 veículos que estavam ao abandono nas ruas de Samora Correia, que se juntaram a outras que foram sendo retiradas das ruas ao longo do ano.