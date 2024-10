Quinta da Alorna Creations com vinhos exclusivos e limitados

Quinta da Alorna Creations é a nova marca de vinhos da Quinta da Alorna. Na nota de apresentação é referido que se distingue pela irreverência, qualidade superior e exclusividade do produto.

A aposta da Quinta da Alorna concretiza-se após o investimento, em 2020, na Wine Creations, o centro de vinificação que alia a criatividade e inspiração ao conhecimento.

O investimento, que ascendeu aos 250 mil euros, materializa-se agora na comercialização de vinhos originais e únicos de edições limitadas, desenvolvidos e produzidos na Wine Creations, sob a direção de Marta Reis Simões, Diretora de enologia da propriedade de Almeirim. O Amphorae 2023 é o primeiro lançamento da marca e já está disponível no mercado. Para venda estão 813 garrafas numeradas de um vinho que nasce numa ânfora de barro antiga do espólio da própria Quinta da Alorna.

“Estamos confiantes de que este primeiro lançamento nos permitirá chegar a um segmento de nicho e continuar a elevar o nome da Quinta da Alorna e dos vinhos do Tejo em Portugal e além-fronteiras”, afirma Pedro Lufinha, Diretor-Geral da Quinta da Alorna.