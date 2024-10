Alenquer quer integrar Geoparque Oeste e vai submeter candidatura

Em 2025, a Câmara de Alenquer vai submeter a candidatura ao Geoparque Oeste do qual já fazem parte Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Peniche e Torres Vedras.

O município de Alenquer esteve representado na Islândia, na 17ª edição da Conferência Europeia de Geoparques, entre 2 e 4 de Outubro. Alenquer fez-se representar pelo presidente da câmara, Pedro Folgado, e pelo vereador Paulo Franco, num momento em que este território prepara a entrada definitiva no Geoparque Oeste, prevista para 2025.

O fórum alargado contou com 400 congressistas, em representação de 100 geoparques de 28 países e debateu as iniciativas tidas na Europa e que poderão ter repercussão, por exemplo, em Portugal. O turismo, a diversidade nos geoparques, o espírito de comunidade, entre outros foram temas em cima da mesa. Um geoparque ou parque geológico é uma área circunscrita que agrega um relevante interesse paleontológico e geomorfológico e com um potencial científico a destacar.

Na Islândia, a comitiva de Alenquer visitou também o Geoparque Mundial da UNESCO de Katla, o primeiro geoparque islandês a abrir ao público e conhecido pelas cascatas e pelo vulcão com o mesmo nome. “O Município de Alenquer esteve presente nesta conferência onde o Geoparque do Oeste recebeu o certificado como novo membro dos Geoparques Mundiais da UNESCO. É mais um passo para reforçar o papel do Município de Alenquer na valorização do seu território na rede de Geoparques da UNESCO”, explicou Paulo Franco.

Em 2025, o município de Alenquer submeterá oficialmente a candidatura ao Geoparque Oeste do qual já fazem parte Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Peniche e Torres Vedras. Criado em 2017, passou a ser reconhecido como Geoparque Mundial da UNESCO em Março último, integrando um lote que congrega 200 territórios por todo o planeta. O Geoparque Oeste abrange uma área total de 1.154 quilómetros quadrados, 72 quilómetros de costa no Oceano Atlântico e mais de 30 espaços museológicos e centros de interpretação.