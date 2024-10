Associação Cívica “Os Amigos do Forte” debatem Políticas Florestais

A Associação Cívica “Os Amigos do Forte” vai levar a cabo no dia 2 de Novembro, pelas 15h30, a segunda sessão do ciclo de conferências 50 anos de políticas ambientais. O tema é a Floresta no Pós-25 de Abril, do Abandono Rural aos incêndios catastróficos e conta com a intervenção de Paulo Miguel Madeira do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa .

A conferência vai realizar-se no Auditório da Igreja Paroquial da Póvoa de Santa Iria, na Rua 1º de Dezembro.