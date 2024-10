Despiste de carrinha em Tomar causa dois feridos ligeiros e danos em sete viaturas

Uma carrinha que circulava em alta velocidade na Avenida Nuno Alvares Pereira, em Tomar despistou-se na noite de domingo, 27 de Outubro. O acidente aconteceu perto das 23h00 e causou dois feridos ligieros. A carrinha acabou por bater em sete viaturas que estavam estacionadas na avenida, causando-lhes danos. No local estiveram a PSP e os Bombeiros de Tomar, da Barquinha e do Entroncamento.



O caso foi abordado na reunião de câmara que se realizou na manhã de segunda-feira, 28 de Outubro. O vereador do PSD, Tiago Carrão, lamentou o sucedido. “Deixar ao município essa preocupação e que também junto da PSP se possa tentar trabalhar e procurar soluções para mitigar isto”, disse referindo-se às velocidades excessivas praticadas na cidade que podem causar consequências mais graves.



A vice-presidente da Câmara, Filipa Fernandes (PS), lamentou o “abuso excessivo de falta de respeito pelo próximo”, referindo que não só no excesso de velocidade, mas também noutras situações, como os grafites que vão sendo feitos pela cidade, revela-se “uma falta de respeito tremenda, que nos preocupa a todos e que lamentamos profundamente que continue a existir”. A autarca acrescentou que as obras feitas na cidade têm como fim reduzir a velocidade do trânsito automóvel. “Todas as obras têm sido feitas nesse sentido, estreitamento da via para que efectivamente a circulação seja a menor velocidade”, disse, reiterando que espera que quem causou os danos seja devidamente penalizado pelos danos causado.

Recorde-se que a Avenida Nuno Alvares Pereira em Tomar foi requalificada em 2017 e 2018. Com a obra, a via ficou mais estreita, tendo como objectivo reduzir a velocidade dos automóveis.