Escultura dos 50 anos do 25 de Abril em Alpiarça inaugurada só para o ano

Depois de um assalto à casa do autor da escultura que visa assinalar os 50 anos do 25 de Abril em Alpiarça, Armando Ferreira está agora com problemas de saúde impeditivos de continuar o trabalho. Monumento deve ser inaugurado no 25 de Abril do próximo ano.

A Câmara de Alpiarça encomendou, para assinalar o 50º aniversário do 25 de Abril, uma escultura de homenagem aos que lutaram contra a ditadura. A maqueta foi danificada no início deste ano durante um assalto à casa do escultor Armando Ferreira, autor da obra, o que atrasou a execução da peça e impediu a sua inauguração no cinquentenário da Revolução dos Cravos. No mês passado, quando se esperava a inauguração, a câmara foi informada pela advogada do escultor de que o artista está com problemas de saúde e necessitaria de mais tempo para terminar o trabalho, tendo o município prolongado o prazo até 25 de Abril de 2025. O assunto foi levantado em assembleia municipal por João Osório (CDU). A peça terá cerca de três metros de altura e um custo de 112 mil euros mais IVA.

Como O MIRANTE noticiou (ver edição 9 de Abril de 2023) o município de Alpiarça quer assinalar esta data tão importante da democracia portuguesa com uma escultura de homenagem aos homens e mulheres que lutaram contra a ditadura em Alpiarça e em Portugal. Sónia Sanfona referiu, na altura, que a peça escultórica pretende demonstrar o respeito pelos valores da revolução de Abril. “Em princípio será colocada no espaço verde, na zona frontal ou lateral ao mercado municipal, uma vez que era aí que durante muito tempo decorriam as praças de jornas”, explicou a autarca.

Armando Ferreira é autor de várias obras em Alpiarça como a Fonte da Vida; a de homenagem ao ciclismo; o monumento ao 25 de Abril; e o monumento ao povo de Alpiarça, que está colocada junto ao edifício dos paços do concelho. A obra mais polémica foi a que tem o nome de “A melhor casta”, que representa a figura de uma mulher nua. A escultura, inaugurada em Abril de 2005, está colocada no Largo José Pinhão, no centro da vila.