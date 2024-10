Falta de água em S. Caetano deve ficar resolvido com empreendimento turístico na Quinta da Cardiga

A falta de água em São Caetano, nos arredores da Golegã, é um problema de anos que tem vindo a piorar com o aumento do número de moradores. O problema deverá ficar resolvido com a recuperação da histórica Quinta da Cardiga pelo grupo Vila Galé e um acordo da Câmara da Golegã com os investidores, até porque não há capacidade para abastecer os 124 quartos previstos no projecto, revelou a O MIRANTE o presidente do município, António Camilo.

A questão da falta de água e pressão em horas de refeições e banhos foi colocada pela vereadora Ana Caixinha (PS) em reunião de câmara. Também a ETAR (estação de tratamento de águas residuais) fica sem capacidade de resposta, estimando-se um investimento que pode atingir os 3 milhões de euros, diz António Camilo.

O Palácio da Quinta da Cardiga está classificado como Edifício de Interesse Público desde 12 de Março de 1952 e pretende-se manter as características do edificado. O que está classificado é “o conjunto formado pela torre ameada da Quinta da Cardiga, na freguesia da Golegã, e antigas construções que a envolvem, designadamente os claustros, capela e celeiro, e pequena colunata rematada por cúpula semiesférica”. No site da Direcção-Geral do Património Cultural é referido que a Quinta da Cardiga foi doada em 1169 por D. Afonso Henriques aos Templários, tendo sido ali edificado um castelo, que conjuntamente com os castelos de Almourol, de Ceras e do Zêzere, constituía a cintura de defesa do Tejo. A arquitectura do palacete é atribuída ao arquitecto João de Castilho (1470-1552).