Mais de meia hora para atravessar tabuleiro da Ponte da Chamusca

O trânsito na Ponte Dr. João Joaquim Isidro dos Reis, vulgo Ponte da Chamusca, voltou a condicionar a vida de centenas de condutores que chegaram a estar mais de meia hora para atravessar o tabuleiro. O MIRANTE recebeu várias queixas nesta segunda-feira, 28 de Outubro, de condutores que regressavam a casa depois de um dia de trabalho no sentido Golegã/Chamusca. “Isto é de loucos. Parece que vivemos num país de terceiro mundo. Quase todos os dias temos que estar parados eternidades à espera de passar o rio de um lado para o outro por uma ponte que não serve para a quantidade de tráfego que nela circula”, refere um leitor ao nosso jornal.

Depois de muitos anos desligados, os semáforos que foram colocados nas duas extremidades da ponte parecem não resolver o problema. “Não acrescentaram nada. Em dias de muito tráfego até é pior. A única coisa que melhorou foi que já não há camiões a encontrarem-se no meio da travessia”, acrescenta. Os problemas com a Ponte da Chamusca também têm sido muito criticados pela população que contesta a falta de iluminação do tabuleiro, o mau-estado do piso e a existência de arcos partidos.