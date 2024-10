Marco Paulo começou carreira de cantor em Alenquer

O município de Alenquer, onde Marco Paulo residiu durante 12 anos, apresentou condolências à família e amigos do cantor e recordou que foi naquele concelho que o cantor iniciou a sua carreira. “Alenquer foi um dos amores da vida de Marco Paulo e a vila não esquecerá o seu legado. Aqui começou por cantar nas festas da escola e com 15 anos ganhou o seu primeiro ‘cachet’ de 50 escudos em Alenquer e a partir daí nunca mais parou de surpreender”, afirmou o presidente da autarquia, Pedro Folgado, numa declaração enviada em comunicado.

A Câmara Municipal de Alenquer expressou “profundo pesar pelo falecimento do cantor” e apresentou “as mais sentidas condolências à sua família, amigos e admiradores”. O cantor Marco Paulo morreu aos 79 anos. Foi intérprete de êxitos como “Eu tenho dois amores” e “Maravilhoso coração”. Nasceu a 21 de Janeiro de 1945, em Mourão, no distrito de Évora, fixando-se com a família em Alenquer, no distrito de Lisboa, no final dos anos 1950, e depois no Barreiro, já na década de 1960.