Vereador do Entroncamento com garagem assaltada critica Conselho Municipal de Segurança

O vereador da Câmara do Entroncamento Rui Madeira (PSD) foi uma das vítimas dos assaltos que têm preocupado a população do concelho. Segundo o autarca, entre os vários assaltos que têm ocorrido a jovens, idosos, carros e habitações, a zona comum das garagens do prédio onde habita foi invadida, tendo sido roubados pertences e objectos de várias garagens, inclusive da sua. Uma bicicleta e vários artigos de colecção foram furtados e o vereador já apresentou queixa na PSP.

Rui Madeira afirma que, finalmente, a gestão socialista já percebeu a situação que existe no concelho, apesar de já ser tarde. “Se se tivesse agido em tempo e trabalhar para resolver os problemas, não estaríamos assim. Mas foi adoptada uma postura de deixa andar e chegámos a este ponto. Numa entrevista recente, o presidente Jorge Faria afirmou que a situação estava praticamente ultrapassada. No entanto, poucos dias depois, a zona comum das garagens do prédio onde habito foi assaltada, assim como outras situações que ocorreram depois, provando que os casos não acabaram”, afirmou.

O caso foi relatado por Rui Madeira na última reunião camarária, onde demonstrou insatisfação com as conclusões da reunião do Conselho Municipal de Segurança de 9 de Outubro. No comunicado, posterior à reunião, pode ler-se que, uma das conclusões da reunião é que as questões de criminalidade e insegurança devem envolver todos os cidadãos, apelando a um maior sentido de rigor e responsabilidade cívica na divulgação de notícia e denunciar às autoridades competentes as situações que coloquem em risco pessoas e bens.

“São estas as conclusões do Conselho Municipal de Segurança? Não devia haver um conjunto de medidas, muito mais efectivas para combater as questões de insegurança? Pedir mais polícias para a cidade, não devia ser uma das conclusões? Solicitar policiamento de proximidade? Se os indivíduos referenciados são identificados por fortes vícios de toxicodependência, como se diz no comunicado, não deviam ser encaminhados para instituições de reabilitação?”, questionou Rui Madeira, lamentando que as conclusões tenham ficado aquém do que era para si expectável.

“É correcto passarmos a ideia de que não devemos criar alarmismo, mas este comunicado também passa uma ideia de conformismo e incapacidade de ultrapassar a situação de insegurança, e não de percepção de insegurança, que o concelho vive. Depois do comunicado, os assaltos a propriedades, cidadãos e estabelecimentos continuaram”, disse o vereador.