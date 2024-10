Apanhado com faca e arma em Alverca do Ribatejo

Um homem de 20 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública na posse de armas para as quais não tinha licença em Alverca do Ribatejo no dia 26 de Outubro. Foi libertado e vai aguardar apresentação para primeiro interrogatório judicial indiciado pelo crime de posse de arma proibida. Segundo a PSP, no decorrer de uma acção de patrulhamento os polícias visualizaram a viatura a circular de forma irregular e foi-lhe dada ordem de paragem. No decorrer da fiscalização os polícias detectaram no interior da viatura, na porta da frente do lado do condutor, uma faca estilo borboleta, dissimulada, uma arma de fogo de calibre 6.35mm com munição e a viatura em que seguia.