Candidaturas para Mercadinho de Natal em Alenquer abertas até 7 de Novembro

O Município de Alenquer abriu inscrições para a hasta pública que atribuirá os espaços de actividade económica no Mercadinho de Natal. Os interessados podem submeter as suas candidaturas até às 17h00 de 7 de Novembro.

O Mercadinho de Natal fará parte da programação do Alenquer Presépio de Portugal, enquadrado na celebração da quadra natalícia entre 30 de Novembro e 30 de Dezembro. Os participantes poderão desenvolver as seguintes actividades: artesanato; têxteis; bijuteria; produtos endógenos; produtos infantis; sabonetes; joalharia; velas e óleos essenciais; cerâmica; livros; vinho e vinho quente; mel; ginjinha; frutos secos ou desidratados; café; biscoitos; chá; elementos decorativos; chocolate; doces típicos de natal; doçaria, farturas; pão com chouriço; e outros.

Segundo nota do município existem 20 espaços disponíveis (19 no Largo das Hortas e um no Areal) para atribuição de direitos de exploração, nomeadamente 16 stands em madeira, dois carros de farturas, um de pão com chouriço e um de pipocas e algodão doce.

A proposta deverá ser apresentada através do preenchimento e subscrição do formulário disponível no balcão de atendimento da Câmara Municipal de Alenquer ou enviada por correio com a designação "Proposta Mercadinho de Natal 2024".

O ato público de abertura de propostas dirigido pela Comissão de Hasta Pública realizar-se-á às 10h00 de 11 de Novembro, na sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Alenquer.