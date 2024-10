Constância recebe cerca de 800 atletas em prova de Trail

Cerca de 800 atletas vão estar presentes no II Confluência Trail, dia 3 de Novembro, em Constância. A prova conta com um percurso longo e outro curto, de 33 e 23 quilómetros, respectivamente, mini trail com 15 quilómetros e uma caminhada de 12km. O objectivo foi usar as pequenas vias que, antes, serviam de ligação a vários pontos da região, para servirem de caminhos de trilho nas várias provas. O evento é organizado pelo município de Constância e vai contar com momentos de animação, gastronomia típica e nomes de destaque nacional na modalidade.