Empresário de Alpiarça sai do coma induzido e está a melhorar

O empresário Daniel Marçalo, proprietário da Marisqueira Danidoce, em Alpiarça, já saiu do coma induzido, segundo confirmou a O MIRANTE fonte da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. A mesma fonte garante ao nosso jornal que o empresário está a melhorar mas ainda está entregue à Unidade de Cuidados Intensivos, aguardando, à data de fecho desta edição, por cirurgia ortopédica.

Recorde-se que o empresário sofreu um grave acidente de mota quando participava na edição deste ano da Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional. Amante de motas desde há muitos anos, Daniel Marçalo é um empresário de sucesso no concelho de Alpiarça que costuma participar em várias iniciativas que envolvem a comunidade local. Nas redes sociais têm-se multiplicado as palavras de incentivo para com o dono da Danidoce.