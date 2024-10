Moradores continuam a reclamar arranjo de ruas na Charneca de Alcorochel um ano após promessa

A promessa está feita pelo presidente do município: a Rua do Mirante e a Rua da Escola na Charneca de Alcorochel, concelho de Torres Novas, ambas em mau estado e sem piso betuminoso, vão ser requalificadas. O problema é que passado um ano e com o Inverno à porta continua tudo na mesma e sem um prazo para o início da empreitada. Foi esse o motivo que levou, uma vez mais, Maria Alves a intervir na última reunião pública do executivo da Câmara de Torres Novas.

A moradora, a que mais tem protestado contra o mau estado das ruas, quis lembrar que os moradores continuam à espera da anunciada e tão aguardada obra para acabar com os buracos que são uma dor de cabeça para quem ali circula regularmente. “Ou ando a tapar buracos ou tenho de andar de galochas. Avizinha-se o Inverno...queria que a câmara nos criasse condições”, afirmou Maria Alves, depois de ter questionado quem lhe vai pagar os arranjos do seu carro que tem sido vítima do mau estado do piso da Rua do Mirante, onde reside. “Só lamento na minha rua não haver nenhum café ou restaurante porque senão já estava arranjada”, protestou.

Perante as reclamações da munícipe, o vice-presidente da Câmara de Torres Novas, Luís Silva (PS), adiantou que “está a ser feito levantamento topográfico da rua” e que a autarquia está em conversações com a empresa Águas do Ribatejo “para conhecer quais infraestruturas necessárias para aquele local, para depois se avançar com o projecto”.

O vereador João Trindade (PS) também quis responder à queixosa para referir que o projecto “é mais complexo porque tem as infraestruturas para fazer”, não sendo suficiente chegar lá e aplicar betuminoso. Afirmou ainda que o município tem feito um esforço para arranjar as estradas do concelho que se encontram em mau estado, sendo disso exemplo a aprovação da proposta de milhão e meio de euros para pavimentações em todas as freguesias. “Certamente havemos de chegar à Rua do Mirante. É uma zona onde habitam bastantes pessoas. Não está esquecido, simplesmente ainda está em desenvolvimento”, rematou.

Em Outubro de 2023, recorde-se, o presidente do município, Pedro Ferreira, afirmou em reunião pública do executivo camarário que aquelas ruas iam ser requalificadas. Isto depois de os moradores se terem queixado, inclusive através de um abaixo-assinado.