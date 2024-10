Obras nas Escolas Ginestal Machado e de Alcanede vão custar 19 milhões

Câmara de Santarém aprovou os estudos prévios para intervenções de fundo em duas escolas do concelho, contado com financiamento do PRR para concretizar os investimentos. No horizonte está a abertura de ensino secundário em Alcanede.

Obras na EB 2,3 de Alcanede têm no horizonte a abertura do ensino secundário nesse estabelecimento de ensino

Os estudos prévios para a reabilitação e ampliação da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, e da Escola Básica 2,3 de Alcanede foram aprovados na reunião do executivo da Câmara de Santarém realizada a 28 de Outubro. Trata-se de um valor global de investimento previsto de 19 milhões de euros, sendo 12 milhões para a Escola Ginestal Machado e 7 milhões para a Escola de Alcanede.

O próximo passo será o lanlamento dos concursos públicos para concepção e construção destes investimentos que devem ter apoio financeiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). No caso da Escola Secundária Ginestal Machado, será objecto de uma grande intervenção no interior, sendo a ampliação das instalações residual até porque já não há muito espaço para crescer. Nessa remodelação, estão previstos novos espaços para biblioteca e para formação e a ampliação do pavilhão desportivo, entre outras obras, explicou o director do Departamento Técnico e Gestão Territorial do município, Pedro Gouveia.

Quanto à EB 2,3 de Alcanede, está prevista uma grande ampliação das instalações e o desafio é criar condições para ali ser ministrado o ensino secundário. A intenção é passar de 17 para 30 salas, ampliação do refeitório e reabilitação das instalaçõesa actuais, incluindo os sanitários. Os novos edifícios a construir serão basicamente laboratórios e salas de aula. Será também criado um novo edifício de convívio para os alunos. Os estudos prévios foram elaborados por técnicas do município e foram feitos em articulação com os agrupamentos de escolas e a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, diz que a prioridade agora é ser célere nos procedimentos para poder concorrer aos avisos e garantir os fundos do PRR. Se tudo correr bem, os concursos públicos serão lançados ainda neste mandato, afirmou o autarca, que destacou a importância de investir na educação.