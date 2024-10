Vila Franca de Xira encomenda estudo físico-químico do lodo do Tejo

Estudo é obrigatório para que o município possa começar a desassorear as margens do rio em particular no cais da Póvoa de Santa Iria.

O município de Vila Franca de Xira encomendou um estudo de caracterização físico-química dos sedimentos existentes no lodo que se acumula nas margens do rio Tejo, na zona do cais da Póvoa de Santa Iria, para depois poder avançar com o desassoreamento do rio naquele local.

A informação foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na última reunião do executivo. “Esse estudo é necessário e exigido pelas entidades que tutelam o rio e as margens para depois podermos avançar com os trabalhos de dragagem”, informou o autarca.

O excesso de lodo nas margens do rio Tejo na Póvoa de Santa Iria, recorde-se, é há muito um problema que tarda em ser resolvido devido a toda a burocracia que envolve e há muito que os pescadores da zona pediam para que fosse dragada toda a zona, não apenas para facilitar o acesso de embarcações ao rio mas também para evitar que quem possa cair no lodo não fique ali retido, como já alertou no passado a O MIRANTE o ainda presidente da Associação Cultural dos Avieiros da Póvoa de Santa Iria, Fernando Barrinho. “São verdadeiras areias movediças”, avisava.