Adjudicada requalificação do Jardim Escola Raul Lopes e criação de creche

A empreitada de requalificação do Jardim de Infância Raul Lopes e instalação de creche, em Tomar, foi adjudicada na reunião de câmara que se realizou esta segunda-feira, 28 de Outubro. A obra foi adjudicada à empresa Canas – Engenharia e Construção, SA, num valor total de mais de 3,3 milhões de euros. Além de uma profunda requalificação há muito aguardada, a intervenção tem como objectivos reduzir o número de salas de sete para cinco e introduzir a valência de creche para um total de 74 crianças.

Recorde-se que devido às obras no Jardim de Infância Raul Lopes, as crianças foram transferidas, já este ano lectivo, para o edifício do antigo Colégio Nuno Alvares, que foi adaptado para esse fim.