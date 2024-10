Azinhaga ficou sem posto dos CTT

O posto CTT de Azinhaga, no concelho da Golegã, encerrou por decisão de quem estava a explorar o serviço. Segundo o presidente da câmara, António Camilo, as pessoas “já quase pagavam para ter o posto”. O autarca considera que a maioria da população já tem alternativas com a evolução digital e de momento não está a ser ponderada a reabertura noutro local. O posto dos Correios mais próximo é o da Golegã, que dista cerca de oito quilómetros.

A organização concelhia da Golegã do PCP emitiu um comunicado após o encerramento do posto em que refere que “independentemente das soluções em curso, a junta de freguesia e a câmara municipal devem exigir ao Governo que crie condições para a reabertura do posto na freguesia”. No comunicado pode também ler-se que “esta decisão deixa a população, especialmente os mais idosos e vulneráveis, sem acesso a um serviço essencial para a comunicação, pagamentos, envio e recepção de correspondência e encomendas”.

O PCP diz que o fim do posto dos CTT em Azinhaga “representa um ataque aos serviços públicos e à coesão territorial, constituindo um retrocesso no desenvolvimento da nossa comunidade” e “é parte do caminho desastroso da privatização dos CTT, deixando um serviço que era público à mercê de interesses privados e dos respectivos lucros”.