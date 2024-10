Câmara de Ourém fez balanço de três anos de mandato destacando investimento feito

O executivo municipal de Ourém assinalou, no dia 29 de Outubro, o terceiro ano de mandato autárquico, com uma visita ao terreno e uma conferência de imprensa, onde fez um balanço dos mais relevantes aspectos da gestão autárquica recente e perspectivou o último ano de mandato. O presidente da câmara, Luís Albuquerque (PSD), esteve acompanhado pela vice-presidente Isabel Costa e dos vereadores Rui Vital, Humberto Antunes e Micaela Durão. A conferência de imprensa decorreu no auditório Paço dos Condes, na Vila Medieval de Ourém, tendo como tema “Ourém: Três anos de compromisso com as pessoas”.

Luís Albuquerque referiu-se aos três anos de mandato como “um caminho de progresso e modernização, ancorado numa visão estratégica que combina desenvolvimento económico, coesão social e sustentabilidade ambiental”. Destacou ainda o compromisso conjunto com o bem-estar dos munícipes e com o fortalecimento da identidade e atractividade de Ourém como um lugar de oportunidades e qualidade de vida. Para o autarca social-democrata, as políticas implementadas demonstram uma gestão pública responsável e ambiciosa, pau­tada pela inovação, com atenção às necessidades concretas da população e às exigências de um futuro sustentável.

Foram elencados os investimentos em infraestruturas, saúde, educação e sustentabilidade. Luís Albuquerque traçou ainda um breve resumo da situação financeira do município, associada a uma “rigorosa estratégia de utilização de fundos comunitários” que permitiu captar 22 milhões de euros de um total de 33 milhões de investimentos.

Segundo foi referido na conferência de imprensa, o orçamento para 2024 foi o maior já registado pelo município em que dos 66,4 milhões de euros, 29,5 milhões foram destinados a investimentos nas mais diversas áreas. Já em 2023, o orçamento tinha sido de 56,5 milhões de euros, com 25,8 milhões de euros alocados para investimentos, o que representou um aumento de 2,6 milhões de euros em relação ao ano anterior.