Campanha de adopção de animais em Tomar

O Canil-Gatil Intermunicipal de Tomar está a preparar uma campanha de adopção de animais para o próximo domingo, 3 de Novembro. A iniciativa, que vai decorrer na tenda do Mercado Municipal de Tomar, vai ter início às 10h00, terminando às 16h00.



Durante a manhã e a tarde vão decorrer diversas iniciativas, como uma cãominhada, com uma distância de cerca de cinco quilómetros, onde as pessoas podem participar acompanhadas do seu animal à trela. Vai haver também um ateliê de brinquedos para animais, com reciclagem, e outro ateliê de pinturas faciais, sendo que o evento está essencialmente vocacionado para a adopção.



O vereador Hélder Henriques, na reunião de câmara de segunda-feira, 28 de Outubro, convidou a população a participar na iniciativa. “Deixo o convite para aparecerem na tenda branca do Mercado Municipal, onde inclusivamente irá acontecer uma feira de velharias neste primeiro domingo de Novembro”, disse.