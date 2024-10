Menores desaparecidas há cinco dias do Lar das Raparigas em Torres Novas

Duas jovens, de 16 e 17 anos, estão desaparecidas desde sexta-feira, 25 de Outubro, do Lar Dr. Carlos Azevedo Mendes, uma valência da Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas, conhecido como Lar das Raparigas.

Segundo o provedor da Misericórdia de Torres Novas, António Gouveia, as duas jovens- Benedita e Diana Assis- deixaram o lar para supostamente se deslocarem até à escola que frequentam na cidade, como era habitual. No entanto, não chegaram ao destino levantando assim suspeitas de que teriam desaparecido.

O provedor referiu ao nosso jornal que no seguimento do desaparecimento das jovens foram tomadas as diligências normais neste tipo de situações, nomeadamente feita a participação da ocorrência à Polícia de Segurança Pública (PSP) e informada a Segurança Social. “Temos estado também a acompanhar a situação”, salientou.

Quando questionado sobre os nomes completos das utentes e mais pormenores sobre as circunstâncias do desaparecimento das mesmas, António Gouveia revelou desconhecimento que justificou com o facto de ter a seu encargo “nove valências, 150 funcionários e mil utentes”. Depois vincou: “Sou um voluntário que tem o seu trabalho normal e que não pode saber tudo”. O nosso jornal contactou ainda, por indicação do provedor, o Lar das Raparigas, mas não conseguimos, até ao momento, chegar à fala com a directora técnica.

A O MIRANTE fonte oficial da PSP do Comando Distrital de Santarém confirmou que o alerta para o desaparecimento foi dado pela instituição e que esta polícia tem estado a acompanhar a situação. Apesar de se encontrarem desaparecidas há vários dias, a mesma fonte referiu que não há indícios de crime e que, inclusive, as jovens vão atendendo chamadas telefónicas de amigos e de algumas técnicas do lar. “A nós [PSP] não nos atendem. Tentamos dar resposta mediante a informação que nos chega, mas efectivamente não nos tem sido possível chegar a elas”, sublinhou.

Desaparecimentos não são novidade para a instituição

Esta não é a primeira vez que desaparecem utentes do Lar das Raparigas. Em Março do ano passado, tal como O MIRANTE noticiou, três jovens de 15, 16 e 17 anos, desapareceram da instituição acabando, um dia depois, por se apresentarem na esquadra da PSP do Entroncamento. Na altura, o provedor António Gouveia disse que aquela valência não era nenhuma prisão nem estava de portas fechas, expressão que voltou a utilizar a propósito deste novo desaparecimento.

Família lança apelo nas redes sociais



Familiares de Diana Assis têm lançado vários apelos nas redes sociais a pedir informações sobre um possível paradeiro da jovem desaparecida. “A última vez que foi vista foi em Torres Novas. Está desaparecida em conjunto com mais duas amigas, ambas na casa dos 17 anos! Se alguém souber de alguma coisa ou do seu paradeiro, por favor avise”, lê-se numa das publicações feita por um tio de Diana Assis.