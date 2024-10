Problemas no espaço público em Samora Correia expostos na reunião de câmara

José Nunes, residente em Samora Correia, expressou a sua insatisfação com a gestão do estacionamento e outros problemas no espaço público, com especial foco no bairro Nossa Senhora da Oliveira. O munícipe, que interveio na reunião de câmara de Benavente, referiu-se à ocupação de um espaço de cargas e descargas de forma irregular na Rua João de Deus, uma questão que já havia indicado à autarquia em Julho de 2023. “Quando me mudei para esta rua, há 40 anos, havia apenas cinco ou seis carros, mas agora é difícil encontrar um lugar para estacionar”, lamenta, apelando à autarquia para retirar o espaço de cargas e descargas.

Além disso, José Nunes sublinha a necessidade de marcação dos lugares de estacionamento na mesma rua, uma solicitação já anteriormente feita. “É a única rua do Bairro Nossa Senhora da Oliveira que permite estacionar de ambos os lados, mas as pessoas abusam. A má compreensão de algumas pessoas leva a que estacionem uma viatura no espaço onde cabiam duas ou três”, explica.

O morador também mostrou o seu desagrado perante a Estrada dos Curralinhos, onde um contentor de lixo bloqueia o passeio. O habitante de Samora Correia também menciona a crescente presença de dejectos caninos nos passeios. A zona histórica de Samora Correia foi outro tema abordado, com o residente a criticar as intervenções feitas no Palácio do Infantado, onde foram instalados pinos que já estão danificados. Sugere a criação de uma zona pedonal durante o horário comercial, à semelhança do que ocorre em outras localidades, para resolver o problema do estacionamento desordenado e facilitar a circulação de peões.

Câmara reconhece problemas e promete intervenções

Carlos Coutinho, presidente da Câmara de Benavente, respondeu às preocupações levantadas, confirmando que o local de cargas e descargas na Rua João de Deus será revisto. Sobre os contentores em áreas históricas, revelou que a autarquia está a avançar com a recolha de resíduos porta a porta. “Já distribuímos contentores para o centro histórico de Benavente e Samora Correia, mas ainda aguardamos uma solução para os biorresíduos, para retirar todos os contentores da via pública”, explicou.

Quanto aos dejectos caninos, o presidente menciona que, apesar das campanhas e dos dispensadores de sacos instalados, os mesmos têm sido utilizados de forma indevida, com moradores a levarem os sacos para casa. “Só nos resta penalizar, pois já foi feito tudo o que estava ao nosso alcance”, declara.

Em resposta à sugestão de um grande parque de estacionamento nas Oliveirinhas, Carlos Coutinho confirmou que a câmara está a considerar soluções para minimizar o problema de estacionamento, incluindo a criação de circuitos urbanos em Samora Correia e Benavente com a criação da empresa intermunicipal de transportes. Entre outras medidas, o presidente menciona o plano de remover as hortas comunitárias da Quinta dos Gatos para criar mais estacionamento e a colaboração com a Companhia das Lezírias para criar uma bolsa de estacionamento entre a Avenida Elias Garcia e a Rua do Movimento das Forças Armadas. “Temos também um projecto quando se construir a Escola Secundária que irá disponibilizar mais de 200 lugares de estacionamento”, acrescentou.