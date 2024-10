Sardoal distinguido como Autarquia Familiarmente Responsável

partilhe no Facebook

O município de Sardoal foi promovido, pelo décimo ano consecutivo, com o galardão de “Autarquia + Familiarmente Responsável”, pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR). Em 2024 foram 110 os Municípios que receberam a Bandeira Verde, numa cerimónia que decorreu a 17 de Outubro, no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra. O OAFR é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, criada em 2008, que tem como principais objectivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar.