Sopas para ajudar o Jardim-de-Infância de Vila Chã de Ourique

O Jardim-de-Infância de Vila Chã de Ourique vai organizar pela quarta vez o Jardim das Sopas, um evento com o objectivo de angariação de fundos para investimento no jardim de infância. O evento está agendado para sexta-feira, 29 de Novembro, a partir das 19h00, no pavilhão de festas. Já estão confirmadas sopa de peixe, do campo e de coelho e é possível reservar a pulseira através da página oficial do evento no Facebook.

Com a edição anterior, o jardim-de-infância adquiriu um aparelho de ar condicionado para a pré-escola, onde as crianças comem, brincam e desempenham actividades lectivas; um termoacumulador para a cozinha, permitindo ter água quente no espaço; um forno eléctrico para a cozinha, permitindo a confecção de alguns alimentos que não era possível até então; uma cadeira de apoio à cabine de duche; e um tapete para a recepção.