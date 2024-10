Utentes alertam para falta de médicos e de material no Centro de Saúde de Castanheira do Ribatejo

A Comissão de Utentes da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras está a levar a cabo mais uma recolha de assinaturas visando dar nota do descontentamento da comunidade face à forma como tem funcionado o centro de saúde da vila, com poucos médicos e falta de material que, alerta a comissão, tem obrigado muitos utentes a recorrer às farmácias para realizar tarefas como mudar pensos.

O documento está disponível nos cafés e espaços públicos da comunidade e visa dar conhecimento, em primeiro lugar à administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, liderada por Carlos Andrade Costa, das “necessidades prioritárias e urgentes” sentidas pelos utentes daquele centro de saúde. Segundo o documento, entre as necessidades estão a falta de profissionais no Centro de Saúde de Castanheira, com a consequente falta de capacidade de resposta aos 7.733 utentes da freguesia - dos quais apenas 1.546 têm médico de família. Refere ainda a comissão que há falta de material médico de uso diário e de desgaste rápido, “fazendo com que os utentes sejam encaminhados para as farmácias de serviço”.

No abaixo-assinado, a Comissão de Utentes alerta também para que sejam retirados aos funcionários da segurança e às funcionárias da limpeza tarefas como a entrega e recolha de documentação com dados confidenciais dos utentes ou do cartão de utente. Exige ainda a resolução de prestação de cuidados básicos recusados pelas enfermeiras de serviço e o pedido de alargamento do horário do centro de saúde ou criação de um serviço semelhante a um CATUS (Centro de Atendimento e Tratamentos Urgentes), “para dar resposta aos utentes da freguesia, evitando deslocações a outros centros de saúde ou às urgências do hospital que muitas vezes se encontra em dificuldades de resposta por falta de profissionais de saúde”.

O abaixo-assinado, depois de concluído, vai também ser encaminhado para o Presidente da República, Primeiro-Ministro e Ministra da Saúde, além da administração da ULS Estuário do Tejo, com quem a comissão aguarda o agendamento de uma reunião para fazer um ponto de situação.