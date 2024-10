Instituto Ricardo Jorge vai analisar ar da Segurança Social de Santarém dentro de uma semana

Os técnicos vão analisar o edifício e não houver problemas as instalações reabrem ao público depois de terem sido encerradas há um mês por problemas da qualidade do ar

Os técnicos do Instituto Ricardo Jorge vão estar no dia 8 de Novembro nos serviços de atendimento da Segurança Social de Santarém, encerrados desde 1 de Outubro, para verificarem a qualidade do ar, revela a directora do centro distrital, Paula Carloto. A dirigente informa ainda, em declarações a O MIRANTE, que os serviços serão reabertos logo de imediato à confirmação de não existência de problemas.

Paula Carloto explica que foi feita uma limpeza profunda dos sistemas de ventilação e ar condicionado e que os serviços só reabrem após indicação do instituto para segurança dos funcionários e dos utentes. Neste momento, refere, não há indícios de odores no edifício, mas continua a ser um mistério o que é que provoca os cheiros no espaço pela segunda vez, sendo que da primeira vez, há cinco anos, foram feitas obras e instalados sistemas de extracção de ar.

Recorde-se que devido a um cheiro intenso no espaço, houve funcionários indisposto e uma trabalhadora foi ao hospital para ser assistida. Na altura foi excluída a hipótese de fuga de gás, bem como da presença de gás metano emanado pelos esgotos.