Município do Entroncamento colocou blocos de cimento para impedir estacionamento de veículos pesados em algumas artérias da zona norte da cidade. Camionistas tentaram reunir com presidente da câmara mas dizem que são recebidos aos gritos.

Jorge Faria briga com camionistas e bloqueia zona de estacionamento

A Câmara do Entroncamento decidiu bloquear o acesso a uma rua na zona norte da cidade, nas imediações do hipermercado E.Leclerc, para impedir o estacionamento, que considera abusivo, de camiões nessa artéria. Uma medida também aplicada a zonas de estacionamento automóvel, onde foram colocados blocos de betão para retirarem margem de manobra ao estacionamento de veículos pesados. Os motoristas dizem que não foram tidos nem achados e queixam-se de falta de alternativas.

O estacionamento abusivo de veículos pesados na zona norte da cidade do Entroncamento, em arruamentos e zonas de estacionamento, já tinha sido alvo de debate em reuniões camarárias. A gestão socialista liderada por Jorge Faria seguiu a máxima “para grandes males grandes remédios” e vedou os acessos à Rua Abade Correia Serra, colocando blocos de betão que impedem, não só os veículos pesados, mas todos os veículos que pretendam aceder aos lugares de estacionamento nessa artéria.