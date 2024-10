Grupo Recreativo Soudoense pediu a ajuda de todos para limparem as ruas desta aldeia do concelho de Torres Novas mais limpa. Dezena e meia de voluntários atenderam ao pedido.

Na aldeia de Soudos os habitantes juntam-se para limpar as ruas

Na aldeia de Soudos, no concelho de Torres Novas, os habitantes juntam-se em pequenos grupos para limpar as ruas. Uma forma de manter a via pública mais limpa e de dar o bom exemplo aos mais novos habitantes desta aldeia da União de Freguesias de Olaia e Paço.

A acção foi dinamizada pelo Grupo Recreativo Soudoense e contou com a participação de cerca de dezena e meia de voluntários que, no final da limpeza se juntaram para um almoço-convívio. Além da varrição das ruas foi efectuado o corte de vegetação.

“Apesar do trabalho, foi também um dia de muita alegria e um excelente convívio. Um muito obrigado a todos. A união faz a força”, escreveu o Grupo Soudoense num comunicado partilhado nas redes sociais.