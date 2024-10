O negócio que está a dar que falar da venda do pavilhão da Nersant a empresas de Abrantes e Mação

A Additional Parade, Lda., sediada em Mação, e a Imohorizonte, sociedade de investimentos imobiliários, Lda, com sede em Alferrarede, no concelho de Abrantes, vão comprar por um milhão e 900 mil euros o pavilhão de exposições da Nersant, localizado em Torres Novas e que esteve durante anos sem qualquer tipo de utilização. A primeira, constituída em 2019 por Carlos Duarte, desenvolve a sua actividade principal na compra e venda de bens imobiliários, tal como a segunda, que foi constituída em 2021 por Cremildo Alexandre e Tiago Alexandre, pai e filho, sendo que o primeiro também é proprietário de uma conhecida empresa do ramo automóvel no concelho de Abrantes.

O MIRANTE contactou os empresários de Abrantes no sentido de perceber qual o interesse que têm num espaço em Torres Novas, uma vez que a sua actividade empresarial se tem desenvolvido em Abrantes, mas nem pai nem filho quiseram adiantar qualquer informação. Cremildo Alexandre referiu mesmo que “o segredo é a alma do negócio” e que, por esse motivo, não iria divulgar que finalidade querem dar àquela infraestrutura que costumava acolher a Fersant - Feira Empresarial da Região de Santarém. Tiago Alexandre disse ao nosso jornal ser “prematuro” falar do assunto, garantindo, porém, estar confiante na concretização do negócio.

O nosso jornal sabe, de fonte segura, que na conta da Nersant já entrou um sinal de 300 mil euros, como forma de assegurar que o negócio vai em frente. No entanto, para que o mesmo se concretize, tem de ficar assegurado que quer a associação empresarial, quer a Câmara de Torres Novas podem utilizar o auditório, a zona do restaurante, do bar e das startups, tal como estipulado no protocolo existente entre estas duas entidades.

“Tudo isto tem de ficar salvaguardado. É isso que irei saber com a direcção da Nersant”, afirmou o presidente do município, Pedro Ferreira, na última reunião pública do executivo camarário, depois de fazer saber que o pavilhão foi posto em hasta pública no portal Casa Pronta por 1,9 milhões de euros, depois de a primeira fase de venda não se ter concretizado por opção daquela associação empresarial, presidida por António Pedroso Leal.



Município fica com 30% do valor da venda

O presidente do município adiantou ainda que com a venda do pavilhão a Câmara de Torres Novas “terá sempre direito a 30% do valor”, neste caso, a 570 mil euros. “Vamos aguardar o desfecho esperando que desta vez o processo seja célere e transparente e que percebamos melhor o que vai ser do pavilhão”, rematou.

Sobre a venda do pavilhão, o vereador do PSD, Tiago Ferreira, defendeu que o município de Torres Novas deve estudar a possibilidade de avançar com a sua compra, considerando aquela infraestrutura estratégica para agregar investimento. “É um activo estratégico (...) podíamos ter ali um centro de negócios, um pavilhão que nos permitia fazer uma utilização complementar ao Palácio dos Desportos”, defendeu, salientando que o município investiu recentemente milhares de euros na requalificação daquela zona, o que valoriza o pavilhão.