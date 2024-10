Moradores de Calhandriz voltaram a queixar-se da falta de acesso a serviços de comunicações em assembleia de freguesia. Problemas com operadoras estendem-se por todo o concelho, nomeadamente em Vialonga e Cachoeiras.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Operadoras de comunicações continuam a falhar no concelho de VFX

Os problemas de falta de acesso em condições às redes de Internet de alta velocidade na Calhandriz, concelho de Vila Franca de Xira, continuam a gerar queixas da comunidade. Na última semana, em assembleia de freguesia realizada precisamente na Calhandriz, vários moradores voltaram a queixar-se da “inexplicável” falta de rede de fibra óptica no centro da povoação, enquanto noutros locais mais remotos, como no Pardieiro, já existe.

O presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Mário Cantiga, disse estar ao lado dos moradores e compreender a sua frustração, num assunto que já tem barbas e tem demorado a ser resolvido. “Consigo colocar-me no vosso lugar. A fibra que está a chegar aqui é a câmara que está a pagar a colocação das infraestruturas. Tudo porque o argumento das operadoras, de que a colocação de fibra aqui não é rentável, mantém-se”, criticou o autarca.