Reposta iluminação em rua de Azambuja que estava há um mês às escuras

E-Redes repôs a iluminação pública no dia em que O MIRANTE ouviu as queixas dos moradores e contactou esta empresa e a Câmara de Azambuja.

Está finalmente reposta a iluminação pública na Rua Matias Sequeira, em Azambuja que esteve cerca de um mês às escuras para indignação dos moradores. A E-Redes, com quem a Câmara de Azambuja tem contrato de concessão para a rede de iluminação pública no concelho, refere a O MIRANTE que assim que teve conhecimento da falha na iluminação enviou prontamente uma equipa para o local “resolvendo no mesmo dia o problema”.

A falta de luz ficou resolvida na noite de terça-feira, 29 de Outubro, dia em que O MIRANTE contactou o presidente do município de Azambuja para lhe pedir esclarecimentos acerca da demora na reposição da iluminação depois de ter ouvido as queixas dos moradores. Hélder Santos, referiu na manhã de 29 de Outubro ao nosso jornal que há cerca de um mês que andava a reportar a avaria aos serviços municipais sem que esta fosse solucionada.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, referiu que segundo funcionário municipal a E-Redes já tinha sido avisada da necessidade de reposição da iluminação pública naquela rua mas que não tinha pessoal disponível para o fazer prontamente. Justificação que é refutada a O MIRANTE pela E-Redes que refere que só a 29 de Outubro foi registado o incidente e que no mesmo dia o problema foi resolvido. Tal como a 28 de Setembro em que foi enviada uma equipa ao mesmo local depois de a E-Redes ter sido notificada de avaria, tendo o problema ficado resolvido e a iluminação pública reposta. “Em qualquer um dos casos, a E-Redes trabalhou sempre em cooperação com a autarquia, que confirmou a resolução dos problemas”, sublinha a empresa em resposta às questões colocadas pelo nosso jornal.