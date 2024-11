Consulta descentralizada de imunoalergologia na ULS Lezíria

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) implementou uma nova consulta descentralizada de imunoalergologia, destinada à população em idade pediátrica com suspeita ou patologia imunoalergológica confirmada. O objectivo é melhorar o acesso aos cuidados especializados, aproximando os serviços de saúde dos utentes e reforçando a qualidade do atendimento prestado. A consulta será realizada por David Pina Trincão, imunoalergologista da ULS Lezíria, e terá lugar em dois locais: no Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) de Santarém, abrangendo os concelhos do Cartaxo, Rio Maior e Santarém, e no Centro de Saúde (CS) de Almeirim, servindo os concelhos de Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Coruche, Golegã e Salvaterra de Magos.

Segundo Gustavo Reis, director do Departamento de Medicina e do Serviço de Pneumologia da ULS Lezíria, a descentralização “permitirá aos utentes acederem a consultas mais próximas das suas residências, evitando longas deslocações e reduzindo a sobrelotação física e funcional do hospital”. Por outro lado, “possibilitará também uma maior personalização no atendimento, reforçando a prevenção, o acompanhamento regular e a continuidade dos cuidados, especialmente para doentes com patologias crónicas”, acrescenta.

“A ULS Lezíria mantém o seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços, perspectivando-se a aposta na formação de equipas especializadas nos centros de saúde para a realização de procedimentos básicos de imunoalergologia, sob supervisão remota de especialistas, assim como na promoção da colaboração interdisciplinar entre as especialidades hospitalares e a medicina geral e familiar. É também objectivo investir na educação do doente através de programas de educação personalizados sobre prevenção e gestão de doença do foro imunoalergológico e a integração com registos de saúde eletrónicos (…)”, lê-se em comunicado.