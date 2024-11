Filas de espera na Ponte da Chamusca voltaram a condicionar vida de condutores

O trânsito na Ponte Dr. João Joaquim Isidro dos Reis, vulgo Ponte da Chamusca, voltou a condicionar a vida de centenas de condutores que chegaram a estar mais de meia hora para atravessar o tabuleiro. O MIRANTE recebeu várias queixas na segunda-feira, 28 de Outubro, de condutores que regressavam a casa depois de um dia de trabalho no sentido Golegã/Chamusca. “Isto é de loucos. Parece que vivemos num país de terceiro mundo. Quase todos os dias temos que estar parados eternidades à espera de passar o rio de um lado para o outro por uma ponte que não serve para a quantidade de tráfego que nela circula”, refere um leitor ao nosso jornal.

Depois de muitos anos desligados, os semáforos que foram colocados nas duas extremidades da ponte parecem não resolver o problema. “Não acrescentaram nada. Em dias de muito tráfego até é pior. A única coisa que melhorou foi que já não há camiões a encontrarem-se no meio da travessia”, acrescenta. Os problemas com a Ponte da Chamusca também têm sido muito criticados pela população que contesta a falta de iluminação do tabuleiro, o mau estado do piso e a existência de arcos partidos.

Recorde-se que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reconheceu a necessidade de uma nova ponte. Montenegro esteve em 2023 numa visita à ponte de pouco mais de 15 minutos. O actual primeiro-ministro reconheceu a necessidade da resolução do problema, afirmando que o seu partido tem feito uma guerra intensa na Assembleia da República para introduzir a construção de uma nova ponte entre a Chamusca e Golegã nos vários orçamentos de Estado. Até agora ainda não há novidades sobre que medidas vão ser tomadas para acabar com o problema.

Em entrevista a O MIRANTE, Carlos Mineiro Aires, que liderou a comissão técnica que estudou as opções para a localização do novo aeroporto, considerou que “a ponte da Chamusca está obsoleta e é um funil que entope”. “Os cidadãos estão a ser mal servidos. É uma ponte muito bonita, que teve a sua época, foi bem feita e é resistente, mas a longevidade tem destes problemas pois foi dimensionada para outra procura”, sublinhou na altura.