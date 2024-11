Passear de pónei na Feira dos Santos do Cartaxo

A Câmara do Cartaxo proporciona às crianças uma volta de pónei na Feira de Todos os Santos. A actividade realiza-se no feriado de 1 de Novembro, entre as 11h30 e as 13h00, e no dia seguinte das 15h00 às 17h00, no Espaço Feira. A Feira de Todos os Santos e a ExpoCartaxo decorrem no Pavilhão Municipal de Exposições e no Campo da Feira, de 31 de Outubro a 3 de Novembro.