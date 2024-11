Santarém aderiu à associação Limpeza Urbana

O município de Santarém passa a integrar uma rede constituída por 27 municípios que pretende tornar as cidades mais sustentáveis e inteligentes

O município de Santarém vai integrar a ALU - Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis. A adesão foi aprovada na última reunião do executivo camarário, com o objectivo de desenvolver os serviços de limpeza urbana nas cidades e reforçar a mobilização social para comportamentos mais responsáveis. A ALU foi constituída em Maio de 2019 e tem como objectivo valorizar os serviços de limpeza urbana e os seus colaboradores, através de uma rede de entidades locais e parceiros públicos e privados, que fomente a eficiência, a investigação e inovação, integrando o cidadão como peça-chave da limpeza urbana.



A Câmara de Santarém passa a integrar uma rede constituída por 27 municípios que pretende tornar as cidades mais sustentáveis e inteligentes, num contexto caracterizado pela produção excessiva de resíduos, pelo aumento da população nas cidades e por uma mudança de paradigma na limpeza urbana, que passa pela economia circular, pela descarbonização e pela sustentabilidade.